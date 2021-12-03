يا الدفع يا الحبس.. سيدة تناشد محافظ القليوبية منحها ترخيص كشك: عليا ديون

عرض الإعلامي محمد موسى، خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، معاناة سعيدة سلامة عودة سالم، الكائنة بمنطقة قليوب، والبالغة من العمر 42 عام ومطلقة منذ 14 سنة لديها 3 أبناء، من تراكم الديون عليها بعد تعثرها في سداد القسط الأخير والذي يبلغ قيمته 9 آلاف جنيه والمقرر دفعه شهر سبتمبر الماضي بعد مرضها.



وقالت "سعيدة" في استغاثتها، إن صاحب الدين حرك دعوى ضدها بشيك يقدر قيمته 150 ألف جنيه: مضيفه: "نفسي صاحب الشيكات يصبر علي شويه لحد لما أقوم على رجلي من تاني وأقدر أدبرله المبلغ".



وناشدت "سعيدة"، المحافظة بتوفر مشروع كشك صغير برخصه، قائلة: "عايزة أكل منه عيش بالحلال وأقدر أكمل تعليم باقي ولادي وأصرف على البيت".



كما ناشد الإعلامي محمد موسى، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وجميع المسؤولين بمدينة قليوب بمد يد العون للسيدة سعيدة، مضيفا: "بقول للحج ناصر صاحب الشيكات أصبر عليها بس الست بتحاول تجمعلك المبلغ.. يعني لما تتحبس هل هتكون راضي كدة.. هتكون راضي وعيالها شايفين أمهم في الحبس ومتشردين دون عائلة".