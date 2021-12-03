محمد موسى يفتح النار على «بيكا» و«كمال»: إيه شغل الشحاتة دا

علق الإعلامي محمد موسى على مشاركة مؤدي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا في حفلات موسم الرياض بالسعودية، موضحا أنه لا يصح أن يقوموا بتمثيل مصر في الخارج أو يغنون باسم مصر، ويضرون الفن المصري.



وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "بس الحقيقة من الحاجات الملفتة، الفيديو اللي صوره بيكا مع عمر كمال في أوضة النوم بالفندق ودخلة بيكا علي عمر الغرفة، وهو عامل نفسه نايم، وفي واحد في الغرفة مستني بيكا يدخل ويصوره وهو بيصحي عمر كمال وبيقوله بطريقة فجة إصحى وديني للناس اللي بتدي عربيات بنتلي دي".



وأضاف، "إيه الشحاته العلني دي.. وحد تاني بيقول له إيه الحورات دي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، للدرجة دي الفلوس خلت الاحترام ينصرف وقلة الأدب والإسفاف عادي كده، واستعباط".