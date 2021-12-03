4 أبراج تقوية شبكات المحمول بالإسكندرية تهدد حياة الأهالي (فيديو)

عرض الإعلامي محمد موسى، خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، استغاثة سكان جناكليس، شارع وجيه باشا، بمحافظة الإسكندرية، بسبب4 أجهزة تقوية المحمول ما يسبب العديد من الأمراض لهم.



وقال الأهالي في استغاثتهم، نرجو من المسئولين التدخل لإنقاذنا مما يصدر من أصوات زنة مستمرة وما نتج عنه من أضرار صحية تحتاج لتدخل طبي دقيق، وكذلك استعانتنا بالمهدئات لعدم قدرتنا على النوم أو ممارسة حياتنا الطبيعية ومنذ سنة كاملة وبالرغم من صدور أمر إزالة من محافظ الإسكندرية برقم 184بتاريخ27/6 وذلك لمخالفتها شروط البيئة وعدم منحها ترخيص بذلك.



وتابعوا: هناك تقاعس ومراوغة وتعمد خلق عراقيل لعدم اتمام أمر الإزالة من قبل مسؤولين في حي شرق إسكندرية أدى إلى تمادي الشركتين ضاربين بعرض الحائط جميع القرارات الصادرة من المحافظة والحي ومن أهمها أمر الإدارة الهندسية في الحي بقطع التيار الكهربائي ورفع العداد الكودي والذي تم تنفيذه من قبل شركة الكهرباء، حيث اعيد توصيلها مرة أخرى من قبل شركات المحمول بطريقة غير قانونية ولا زال الوضع على ما هو عليه حتى الآن.