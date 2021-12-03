محمد موسى عن مؤدي المهرجانات: "تمثيل رخيص.. بيحطوا من قيمة الفن المصري"

فتح الإعلامي محمد موسى، النار على مؤدي المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال بعد قيامهم بالغناء في السعودية بحفلات موسم الرياض، مؤكدا أنهم يبحثون عن الأموال فقط وبأي طريقة، والدليل تغيير "كمال" لكلمات أغنيته "خمور وحشيش" لـ "تمور وحليب".



وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "الناس دي لا يصح أنهم يمثلوا مصر في أي مكان وأنهم بيحطوا من قيمة الفن المصري.. تمثيل رخيص.. فين الحاج نجيب اللي بيدافع عنهم.. عاجبك شكل مصر برة بقا عامل إزاي".



وتابع: "الجمهور المصري المحترم عنده وعي وفاهم وعارف مدى استخفاف الناس دي بقيمنا وعادتنا، والسوشيال ميديا مقلوبة ضحك وسخرية من الثلاثي المرح بيكا وشاكوش وعمر كمال".