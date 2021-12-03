تلال القمامة تغرق شوارع دكرنس بالدقهلية (فيديو)

توك شو
أرشيفية
أرشيفية
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عرض الإعلامي محمد موسى، خلال تقديم برنامج "خط أحمر"، استغاثة أهالي دكرنس بمحافظة الدقهلية، من تراكم أكوام القمامة في الميدان الرئيسى بجوار مجلس المدينة والمستشفى العام.

 

وقال الأهالي في استغاثتهم، "لا صحة ولا نظافة ولا خدمات" فى دكرنس، لافتين أنهم تقدموا بالعديد من الشكوى ولكن الرد: "دي ملكية خاصة واحنا حرين" على حد قولهم.

 

وتابعوا: "نعاني من تراكم أكوام القمامة التى تهدد حياتنا، وتؤدي إلى انتشار الأمراض بصفة مستمرة، وكلما تمت إزالتها تتراكم مجددا، متخوفين من تعرض أبنائهم للأوبئة والأمراض، خاصة في ظل انتشار فيروس «كورونا».

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