خبير أسري: بعض الأزواج ينقصهم العقل.. والزوجة غالبا ما تبدأ المشكلات بسبب الغيرة

قال أمير نصيف، المحامي والمتخصص في الشأن الأسري، إن هناك بعض الرجال المتزوجين ينقصهم الحكمة والعقل والتصرف السليم، وتقوم الزوجة بتعويضه، وفي حالة العكس يقوم الزوج بتعويض زوجته أيضا.



وأضاف أمير نصيف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الرجل رمز الحكمة والعقل في المنزل وهو المسؤول الأول عن الحياة الزوجية، موضحا أن الزوجات هي دائما ما تبدأ أو تتسبب في المشكلات، والتي قد تحدث بسبب غيرتها، فمثلا تقول له "أنت لابس البدلة الحلوة دي ليه أو الكرافتة دي لمين".



وتابع، أنه من حق الزوج متابعة ومراقبة زوجته وملابسها وطريقة تعاملها مع الآخرين، وذلك لأن الرجال قوامون على النساء.