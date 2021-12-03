داعية إسلامي يكشف أسرار استقرار الحياة بين الزوجين

كشف الداعية الإسلامي، الشيخ عبدالله الأزهري، العديد من النصائح التي تؤدي إلى استقرارا الحياة الزوجية بين الرجل والمرأة، مستدلا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرّته وإن أقسم عليها أبرّته وإن غاب حفظته في نفسها وماله".

وتابع الداعية الإسلامي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الحياة الزوجية قائمة على المحبة والرحمة والتآلف والمودة بين الزوجين والراحم بينهما، موجها نصيحة للزوجين بضرورة تبادل الحديث بينهما في كافة الأمور.

وأضاف الشيخ عبدالله الأزهري، الرجل هو مرآة لزوجته العكس صحيح، مضيفا أن النقد يكون بالقول المعروف واللين ولا ينبغي أن يكون فيه حدة أو عنف، لأن الإسلام دين رحمة.