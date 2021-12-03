داعية إسلامي: الرجل مرآة الزوجة والعكس صحيح

قال الداعية الإسلامي، الشيخ عبدالله الأزهري، إن الحياة الزوجية قائمة على المحبة والرحمة والتآلف والمودة بين الزوجين والراحم بينهما، موجها نصيحة للزوجين بضرورة تبادل الحديث بينهما في كافة الأمور.

وعن النقد المستمر بين الزوجين قال الداعية الإسلامي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الرجل هو مرآة لزوجته العكس صحيح، مضيفا أن النقد يكون بالقول المعروف واللين ولا ينغي أن يكون فيه حدة أو عنف، لأن الإسلام دين رحمة.

وتابع الداعية الإسلامي، يجب علي الزوجة أن تطيع كلام زوجها ولا تعصيه، قال تعالى اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع"، مشيرا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرّته وإن أقسم عليها أبرّته وإن غاب حفظته في نفسها وماله".