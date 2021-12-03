خبيرة أسرية: نقد الزوج اللاذع لزوجته يقلل ثقتها في نفسها

توك شو
أرشيفية
أرشيفية
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قالت نيفين وجيه، المحامية والمتخصصة بالشأن الأسري، إن النقد البناء بين الزوجين من شأنه تصحيح مسار الحياة الزوجية، أما النقد الهدام فيفتح المجال للمشكلات والخلافات الزوجية، والتي قد تؤدي للانفصال.


وأضافت نيفين وجيه خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن النقد الهدام اللاذع يؤدي لفقدان المرأة لثقتها في نفسها وبناء عليه تكثر الخلاف بينهما، وبالتالي لا يجب أن يكون هناك نقد جارح من الزوج لزوجته.


وتابعت، أن الزوج أيضا قد يتعرض للنقذ اللاذع من زوجته، ولكن القاعدة العامة والأساسية المعروفة لدى الجميع، بأن الرجال هم من يوجهون النقد واللوم للزوجات، دون تقدير لحجم المسؤليات التي تحملها طوال اليوم في منزلها، وهو ما يؤدي تباعا لخلافات من شأنها التأثير على الحياة الزوجية.

محمد موسى الحياة الزوجية الإعلامي محمد موسى الخلافات الزوجية برنامج خط أحمر خبيرة اسرية

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