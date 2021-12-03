نقد الرجل لامرأته.. وسيلة لإصلاح الحياة الزوجية أم هدمها؟

توك شو
أرشيفية
أرشيفية
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قال أمير نصيف، المحامي والمتخصص في الشأن الأسري، إن الرجل رمز الحكمة والعقل، وهو المسؤول عن إدارة الحياة الزوجية، وتعويض الزوجة في حال كان ينقصها بعض السلوكيات اللازمة، موضحا أن الزوجات هي دائما ما تبدأ أو تتسبب في المشكلات، والتي قد تحدث بسبب غيرتها، فمثلا تقول له "أنت لابس البدلة الحلوة دي ليه أو الكرافتة دي لمين".


وأضاف أمير نصيف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الرجل رمز الحكمة والعقل في المنزل وهو المسؤول الأول عن الحياة الزوجية، موضحا أنه من حق الزوج متابعة ومراقبة زوجته وملابسها وطريقة تعاملها مع الآخرين، وذلك لأن الرجال قوامون على النساء.


فيما قدم الداعية الإسلامي الشيخ عبدالله الأزهري، النصائح التي تؤدي إلى استقرار الحياة الزوجية بين الرجل والمرأة، مستدلا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرّته وإن أقسم عليها أبرّته وإن غاب حفظته في نفسها وماله"، متابعا أن الحياة الزوجية قائمة على المحبة والرحمة والتآلف والمودة بين الزوجين والراحم بينهما، موجها نصيحة للزوجين بضرورة تبادل الحديث بينهما في كافة الأمور.


وأضاف الشيخ عبدالله الأزهري، أن نقد الرجل لزوجته يكون بالقول المعروف واللين، ولا ينبغي أن يكون فيه حدة أو عنف، لأن الإسلام دين رحمة.

محمد موسى الحياة الزوجية برنامج خط أحمر

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