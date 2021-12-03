حالة الطقس اليوم الجمعة 3-12-2021 في جمهورية مصر العربية

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حالة الطقس
حالة الطقس
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة الموافق الثالث من يسمبر 2021، في جمهورية مصر العربية.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة

 

وتوقعت الهيئة أن يشهد اليوم الجمعة انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.

 

 حالة الطقس والشبورة المائية

 

وأشارت "الأرصاد" إلى أنه تسود اليوم الجمعة شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

 

درجات الحرارة اليوم الجمعة

 

القاهرة   22   14 درجة

الإسكندرية   21   14 درجة

مطروح   21   13 درجة

سوهاج   23   12 درجة

قنا   24   12 درجة

أسوان   26   13 درجة.

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