سعر الذهب اليوم الجمعة 3-12-2021 في مصر وعالميا

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سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
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سجل سعر الذهب اليوم الجمعة الموافق 3 ديسمبر 2021، في افتتاحية أسواق الصاغة في جمهورية مصر العربية، استقرارا ملحوظا عقب الارتفاعات القوية التي استمرت لأمس.

 

سعر الذهب اليوم

 

واستقر سعر الذهب اليوم مدعوما بزيادة عمليات شرائة عالميا خوفا من تأثير الاقتصاد العالمي بالعودة إلى الاغلاق الكلي في مواجهة المتحور الجديد أو ميكرون.

 

سعر الذهب اليوم الجمعة 2-12-2021

 

سعر الذهب اليوم عيار 21 سجلت 791 جنيهًا.

 

سعر الذهب اليوم عيار 18 بلغت 677 جنيهًا.

 

 ووصل سعر الذهب اليوم عيار 24 إلى 908 جنيهًا.

 

فيما بلغ سعر الذهب اليوم  بشأن الجنيه 6328 جنيها.

 

سعر الذهب اليوم الجمعة عالميا

 

وشهد سعر الذهب اليوم على المستوى العالمي ارتفاعات مدعومة بالإقبال على الملاذات الآمنة بسبب تراجع عائدات السندات وعدم التيقن بشأن النمو الاقتصادي نتيجة انتشار أوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا.

 

صعود سعر الذهب اليوم

 

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية يوم أمس الخميس الموافق الثاني من ديسمبر 2021، من 0.3% إلى 1778.56 دولار للأونصة  وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% لتسجل 1780.60 دولار.
 

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