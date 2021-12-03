أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 3-12-2021

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الخضراوات خلال تعاملات اليوم الجمعة في سوق العبور، وجاءت اسعار الخضراوات اليوم في الأسواق على النحو التالي:

أسعار الخضروات اليوم

الطماطم بين 2.5 و5.5 جنيه، بارتفاع جنيه.

البطاطس 4.5 و6.5 جنيه.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

الكوسة بين 3 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 جنيه و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

 

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