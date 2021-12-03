ظاهرة غريبة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

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حالة الطقس
حالة الطقس
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حذر خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، والتي ستشهد انخفاضا فى درجات الحرارة العظمى والصغرى، مع برودة شديدة وأمطار رعدية أحيانًا.

 

حالة الطقس وظاهرة النينو 

 

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس تكون قارسة البرودة، مقارنة بتلك الأيام في السنوات الماضية، مع انخفاض شديد في درجات الحرارة مع قرب الخروج من ظاهرة "النينو".

 

 

ويصل المنخفض الإيسلندي مصر هذا الشتاء بالأمطار والثلوج على دفعات متقطعة يصاحبه استمرار العوامل المؤثرة الأخرى، منها مسارات الرياح القطبية والإبقاء على ظاهرة النينو فقط، نتيجة تعمق المنخفض الإيسلاندي شمال غرب أوروبا.

 

وأكد خبراء الأرصاد على اندفاع الكتل الباردة والمنخفضات عبر شرق أوروبا نحو الشرق المتوسط لنحظى بالأمطار والثلوج على دفعا في مصر مع تعرض البلاد لظاهرتين مناخيتين هما "النينو واللانينا".

 

ودعا خبراء الأرصاد المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر وارتداء الملابس الشتوية ليلا ونهارا، والاستعداد لتساقط الأمطار الذي يصاحبه موجات الصقيع وتساقط الثلوج في بعض الأحيان.

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