شوبير يكشف عن آخر تطورات أزمة مواعيد بطولة كأس العالم للأندية

أوضح الإعلامي أحمد شوبير، آخر تطورات أزمة مواعيد بطولة كأس العالم للأندية التي تتزامن مع توقيت بطولة أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون، والتي تسببت في أزمة كبيرة للاعبي الأهلي خلال مونديال العالم.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية:" فقد أصبحنا أمام قرار إجباري غير قابل للنقاش ونهائي، لا بد أن نتعامل معه بكل واقعية، ليس أمامنا سوى الشكوى لله".

وأشار:" وردت الكاميرون على الأقاويل المنتشرة لعدم جاهزيتها لاستضافة أمم إفريقيا، وأعلنت طرح تذكر منافسات البطولة على ثلاثة فئات وبأسعار مختلفة، الدور الأول من 4 ونص يورو لـ12 وربع يورو".

وأضاف: "ربع النهائي سيكون من 8 يورو لـ23 يورو، أما النهائي من 11 يورو لنحو 30 ونص يورو".

وتابع: "وسيفتتح وزير الشباب والرياضية الكاميروني،غدا الجمعة الملعب الرسمي للبطولة، موضحًا إلى أنها لم تتلق أي رد من الفيفا حتى الآن".

وأكمل: "ويعد الفيفا المسئول عن تنظيم كأس الأمم الإفريقية وليس الكاف، اللى الفيفا عايزه هو اللي الكاف حينفذه من الآخر كدة يعني، الفيفا والكاف "حبايب وأخوات".

وواصل:" لن تؤجل مهما حدث أو تلغى، ستقام في موعدها، هناك اقتراح بوجود قائمة مفتوحة، يستطيع الأهلي من خلالها تسجيل كل لاعبيه بما فيها لاعبي المنتخب الوطني".

وأوضح:" تسجيل 30 لاعبا بدلا من 23 لاعبا، سيكون أفضل حل للمارد الأحمر للتغلب على هذه الأزمة".

وأردف:" في حالة لا قدر الله إذا خرج منتخب مصر من أمم إفريقيا مبكرا ولم يصل للنهائي، سيصبح من حق لاعبي الأهلي المتواجدين مع الفراعنة مغادرة الكاميرون والتوجه لقطر مباشرة على متن طائرة خاصة".

وعن تساءل نائب الجبلاية:" إذا وصل منتخبا تونس أو مالي للنهائي، ماذا سيكون مصير علي معلول وأليو ديانج من المشاركة مع الأهلي في كأس العالم؟.

وأتم:" زمان كنا بنزعل من لجنة المسابقات بالجبلاية، لكن يبدو أن هناك شخصا مصريا ابن حلال في لجنة المسابقات باهت على المسئولين في الفيفا والكاف".