سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 3-12-2021

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة أمام الجنيه المصري، مسجلًا في البنك الأهلى المصرى 49.19 جنيه للشراء، و52.01 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات الخميس كان مسجلا 49.19 جنيه للشراء، و51.96 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 48.36 جنيه للشراء، و52.10 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 51.62 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:


سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
51.62 جنيه للشراء.

52.07 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
49.19 جنيه للشراء.

52.01 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
49.40 جنيه للشراء.

52.01 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
49.37 جنيه للشراء.

52.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
48.36 جنيه للشراء.

52.10 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي
47.91 جنيه للشراء.

52.03 جنيه للبيع.

Advertisements

الأكثر قراءة

ديمبيلي يواصل عادته السيئة في برشلونة

الكشف أخر تطورات تجديد عقد ديمبلي مع برشلونة

عاجل.. الإسكان تصدر 24 قرار لإزالة التعديات ومخالفات البناء بـ 6 مدن جديدة

نجم ريال مدريد على أعتاب الرحيل

في مستهل جولته إلى الخليج.. ماكرون يحدد 3 أولويات لها

تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد بخط الصرف الصحى بشارع القمر بمصر الجديدة

سعر اليورو اليوم الجمعة 3-12-2021

الكشف عن حقيقة رحيل هازارد، عن ريال مدريد

ads