عاجل.. قرداحي ينهي معاناة لبنان مع دول الخليج بهذا القرار

أعلن جورج قرداحي وزير الإعلام اللبناني، قراره التخلي عن موقعه الوزاري والاستمرار في خدمة بلاده حيثما يكون.

وأضاف في مؤتمر صحفي ظهر اليوم : "قررت الاستقالة من موقعي في الحكومة اللبنانية، ولا أقبل أن أستخدم لأذية لبنان واللبنانيين في الدول الخليجية".

وتابع أنه رفض الاستقالة في السابق لتوصيل رسالة مفادها أن لبنان لا يستحق هذه المعاملة، حتى لو أنه يمر بظروف صعبة إلا أن فيه شعبًا له كرامته واستقلاله وحريته.

وواصل حديثه قائلًا: "ما يحزنني أن أكثر من تحامل علي في لبنان هم من كان يرفع شعار الحرية والاستقلال"، مؤكدا أنه لم يقصد في تصريحاته السابقة عن حرب اليمن الإساءة لأحد بل كانت دعوة لوقف الحرب لمصلحة المتحاربين.

وتابع قرداحي في مؤتمر صحفي ظهر اليوم من المتوقع أن يعلن خلاله استقالته، أن ما ورد في المقابلة التي بثت في أكتوبر الماضي والتي تضمنت تصريحات بشأن حرب اليمن كان قبل أن أكون وزيرًا ولم يكن القصد منها الإساءة لأحد.

وتابع، أن قصته أصبحت معروفة ولا يعتقد أن هناك من داع لتكرار تفاصيلها، مضيفًا أن دعوته كانت صادقة من القلب لوقف الحرب في اليمن لا للتعرض للدول الخليجية.