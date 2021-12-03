تراجع كبير في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة 3-12-2021

واصلت أسعار الذهب التراجع خلال تعاملات اليوم الجمعة، بضغط من الهبوط الحاد في بورصة المعدن الأصفر الدولية لتصبح أسعار الذهب كالتالي:



سعر الذهب عيار 14 نحو 516.7 جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 18 عند 664 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 21 نحو 775 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 885.7 جنيه للجرام.

سجل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6200 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا:

تراجعت أسعار الذهب بنهاية تعاملات أمس الخميس بأكثر من 1%، لتسجل أدنى مستوى في شهر، مع تأثر المستثمرين بمؤشرات على توجه نحو تشديد السياسة النقدية الأمريكية على ما يبدو، وهو ما من شأنه أن يحد من ارتفاع أسعار المستهلكين في المستقبل.



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1764 دولارا للأونصة، بحلول الساعة 1857 بتوقيت جرينتش أمس، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ الثالث من نوفمبر.



وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2% عند التسوية إلى 1762.70 دولار.

وبدا أن الذهب يقتفي أثر الرهانات المتزايدة على أن رفع أسعار الفائدة مبكرا، والذي يؤدي إلى زيادة تكلفة الاحتفاظ بالمعدن النفيس غير المدر للعائد، من شأنه أن يحد من التضخم في المستقبل، مما سيسفر عن استقرار منحنى العائد.

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