ننشر موعد عرض المسلسل الإسباني la casa de papel 6 عبر الإنترنت

يترقب متاعبي الدراما الأسبانية عرض الجزء الأخير من المسلسل الأسباني الأشهر la casa de papel، إذ أعلنت منصة “نيتفيلكس” والتي تمتلك حقوق بث المسلسل عن موعد عرض الجزء الأخير الخاص بالمسلسل، وذلك بعد أن تم عرض الجزء قبل الأخير في شهر سبتمبر الماضي، ويبحث الكثيرين عن موعد عرض الجزء الأخير من المسلسل لمشاهدته فور عرضه.

وفيما يلي موعد عرض الجزء الأخير من المسلسل الأسباني la casa de papel، على منصة "نيتفيلكس|، وفقما أعلنته المنصة عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها، كالتالي

موعد عرض la casa de papel 6

كشفت منصة “نيتفيلكس” عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن موعد عرض الجزء الأخير من المسلسل الأسباني la casa de papel، ليكون موعد عرضه على المنصة اليوم الجمعة الموافق 3 ديسمبر من عام 2021، ليتم إتاحته على منصة نيتفيلكس خلال ساعات قليلة، لتنتهي سلسلة أحداث المسلسل بهذا الجزء الذي طال انتظاره كثيرًا.

وكان قد طرحت منصة «نيتفيلكس» الجزء قبل الأخير من المسلسل الأسباني الشهير في شهر سبتمبر الماضي، وشهدت أحداث هذا الجزء مفاجآت كثيرة، جعلت المشاهدين يتفاعلون بمشاعرهم ووجدانهم مع تلك الأحداث، والتي انتهت بقتل طوكيو، تلك الفتاة التي بدأت بسرد أحداث المسلسل، واستمرت في السرد على مدار الأجزاء الخاصة بالمسلسل.

وعن قصة المسلسل، فهي تروي قصة صراع بين الخير والشر والفساد وما يؤدي له من ثوران المظلومين على ذلك الفساد، كما أنه يبرز أهمية الصداقة والوفاء والكثير من التضحية في سبيل إنقاذ أرواح المقربين منهم.