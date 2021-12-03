سارة سلامة مطلوبة على جوجل لهذا السبب

تصدرت الفنانة سارة سلامة تريندات جوجل اليوم الجمعة الموافق 3 ديسمبر 2021 في مصر، حيث تحدثت سيارة سلامة عن العديد من الأمور حول مسيرتها الفنية وسبب عدم انتشارها بصورة كبيرة خلال أعمال عديدة أثناء حلولها ضيفة على أحد البرامج مؤخرًا.

سارة سلامة تتحدث عن أعمالها

وعن سبب عدم تواجد الفنانة سارة سلامة بأعمال كثيرة، قالت إن المخرجين منذ بدايتها وضعوها فى قالب معين، وهو الأدوار الجريئة أو الشر، ولكنها قررت أن تخرج من هذا القالب ما جعلها ترفض العديد من الأعمال، وبالتالي لم تتواجد بصورة كبيرة في أعمال عديدة قائلة: "في ناس بدأت بعدى وسبقتنى"..

كما تطرقت إلى أن والدها الفنان أحمد سلامة، كان رافض دخولها مجال التمثيل، وعن قلة ظهورها فى المهرجانات قالت: "مجرد حضورى فى المهرجان وأنا ليس لدى ما أقدمه سواء أعمال أو تكريم أمر لا أحبه، فأنا لا أحب أن أذهب من أجل التصوير والظهور فقط"، وتابعت: "تأخرت فى مشوارى الفنى وهناك من بدأ بعدى وسبقني بسبب أننى آخذ وقتا طويلا فى اختيار الأعمال وليس هدفي الانتشار فقط، وكنت أتمنى العمل مع كريم عبد العزيز وحققت هذا الحلم، وأتمنى أن أعيد التجربة مرة أخرى، وكنت أتمنى أيضا العمل مع أحمد مكى وقدمت معه دور ناتاشا فى الكبير أوى".

وتابعت سارة سلامة: "أنا شخصية صريحة ولا أسعى لإثارة الجدل بشكل متعمد، وأحترم آراء الجمهور ولكن الهجوم دون مبرر من المؤكد أنه أمر سخيف، وعلاقتى بالسوشيال ميديا منذ زمن عندما بدأت فى الإعلانات، ولكن بعد فترة وجدت الكثير من الصفحات الشخصية تحمل اسمى وهى صفحات مفبركة لذلك وقع على ظلم".

من ناحية أخرى يعد آخر أعمال سارة سلامة المسلسل الكوميدي إسعاف يونس الذي قام ببطولته محمد أنور وعدد من النجوم الشباب إخراج معتز التوني، ومسلسل "اسعاف يونس" تعتمد أحداثه على ظهور نجم كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبد الرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.