الأسهم اليابانية تعكس الاتجاه وتغلق مرتفعة بدعم من قفزة بقطاع السفر

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استطاعت الأسهم اليابانية تحويل المسار للارتفاع حيث عكس مؤشر نيكي الياباني مساره ليغلق على ارتفاع الجمعة بقيادة أسهم السفر والترفيه، إذ أقبل المستثمرون على الأسهم المتضررة وسط مخاوف بشأن تأثير السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

وارتفع نيكي 1%، وهي أكبر زيادة بالنسبة المئوية في ثلاثة أسابيع، ليغلق عند 28029.57 نقطة.

وسجل المؤشر انخفاضا أسبوعيا بنحو 2.5%

وقفز مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.63% إلى 1957.86 نقطة، لكنه هبط 1.3% أسبوعيا.

وانتعشت الأسهم التي تضررت بسبب مخاوف حيال عودة ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا، إذ ارتفعت أسهم شركات الطيران وشركات السكك الحديدية 5.28% و3.28% على الترتيب.

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