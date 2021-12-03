حسام حبيب مطلوب على جوجل عقب تصريحات شرين عبدالوهاب

حسام حبيب، انتشرت أقاويل كثيرة في الآونة الأخيرة، بشأن انفصال الفنانة شيرين عبدالوهاب عن زوجها المطرب حسام حبيب، والذي أثارا الجدل بشأن تلك الواقعة.

حسام حبيب يتصدر جوجل

وتصدر المطرب حسام حبيب اليوم الجمعة، الموافق الثالث من ديسمبر 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب تأكيد النجمة شرين عبدالوهاب خبر طلاقها منه.

طلاق حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب

وأكدت شيرين عبدالوهاب خبر طلاقها من حسام حبيب مشيرةً إلى أن الانفصال عن زوجها تم بالفعل، رافضة الخوض في أسباب وتفاصيل الطلاق، مضيفةً: "الانفصال يخصني ولا داعي للخوض فى تفاصيل حياتي الشخصية".

طلب شيرين بشأن حسام حبيب

وطالبت شيرين عبدالوهاب وسائل الإعلام المختلفة باحترام حياتها الشخصية، وتحرى الدقة فيما ينشر حول انفصاله عن حسام حبيب وعدم نشر أى أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها.

شيرين تكشف تفاصيل طلاقها من حسام حبيب

وأوضحت النجمة شيرين عبدالوهاب إن انفصالها عن حسام حبيب حدث فى هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها على الإطلاق، عكس ما تم ترويجه ونشره في الآونة الأخيرة.

حقيقة خلاف حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب

ونفت طليقة حسام حبيب الفنانة شيرين عبدالوهاب وقوع خلافات بينهما، كاشفة أن ما يتم تداوله لا يخرج عن كونه شائعات لا أساس لها من الصحة ويأتى فى إطار قلب الحقائق، مؤكدة احترامها لطليقها حسام حبيب.

انفصال حسام حبيب عن زوجته

وأشارت شيرين عبد الوهاب إلى أن حديثها عن الطلاق من حسام حبيب جاء لحسم الجدل الدائر فى هذا الموضوع، واحتراما لجمهورها الذى يساندها دائما فى كل المواقف الصعبة التى تمر بها، وأصحاب الأقلام الشريفة الذين يساندون نجاحها.

الطلاق من حسام حبيب والعودة للساحة

وقررت شيرين عبد الوهاب فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها عقب انفصاها عن المطرب حسام حبيب مؤكدة أنها وهبت حياتها لفنها وابنتيها مريم وهنا، خصوصا وأنها ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشيء.

وشغلت واقعة انفصال المطرب حسام حبيب عن النجمة شيرين عبدالوهاب، بال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تساءلوا عن سبب حدوث الانفصال والطلاق بينهما.