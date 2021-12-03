تصريحات أنشيلوتي قبل مواجهة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن مواجهة فريقه غدًا أمام مضيفه ريال سوسيداد في الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد:""ريال سوسييداد يلعب كرة القدم بشكلٍ جيد، ويمتلك الكثير من الجودة، ويسعدني مواجهة هذا الفريق القوي في هذا الملعب الرائع".

وأضاف:"رى الفريق بحالة جيدة، لقد ألقيت نظرة على الإحصائيات، وأسوأ مباراتين في جانب معدل الفرص كان ضد شاختار وبرشلونة".

وتابع:"نحن لا نفكر الآن في مباراة إنتر أو الديربي، تركيزنا على مباراة الغد وسأضع كامل تركيزي من أجل اللعب بأفضل تشكيلة ممكنة غدًا".

وزاد:""لا أعلم ما إذا كان مودريتش، كروس وكاسيميرو بإمكانهم اللعب في المباريات الثلاث القادمة، ربما ينام مودريتش بشكلٍ سيء غدًا ولا أضعه في التشكيلة".

وأوضح:"لاعب خط الوسط يجب أن يمتلك الجودة والرؤية في الملعب، وكان تشابي ألونسو أحد أعظم اللاعبين الذين قمت بتدريبهم، كانت لديه قدم رائعة وهو لاعب ذكي، من السهل أن تراهن بأنه سيكون مدرّبًا".

وأردف:" جارث بيل عاد للتدريبات ولكن لن يلعب غدًا لكنه سيعود الأسبوع المقبل للعب".

واسترسل:"حتى الآن هازارد لم يقدم ما هو مأمول منه، يتمتع الآن بلياقة جيدة ويتدرب بشكلٍ رائع، ويمكنه اللعب في المباريات القادمة".

وأكمل:"نحن في الصدارة ولدينا الأفضلية، ولكن الدوري طويل، إذا استطعنا تقديم نتائج جيدة في المباريات القادمة فذلك سيعطينا ميزة أفضل".