التعادل السلبي يحسم قمة العراق والبحرين في كأس العرب

حسم التعادل السلبي مباراة المنتخب العراقي أمام نظيره البحريني، في المباراة التي جمعت الفريقين ظهر اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العرب «قطر 2021».

استحوذ منتخب البحرين على الشوط الأول وشكل خطورة كبيرة على العراق قبل أن يعود أسود الرافدين للمباراة بتادل الهجمات مع البحرين.

وفي الشوط الثاني كان السيطرة متبادلة من الطرفين مع بعض الهجمات الخطيرة لمنتخب البحرين.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة محاولات عديدة من المنتخب البحريني بحثًا عن هدف يضمن له الفوز الأول في البطولة لكن دون جدوى أمام الدفاع العراقي، فيما اعتمدت العراق على الهجمات المرتدة.

وبهذه النتيجة حقق المنتخب العراقي تعادله الثاني في البطولة ليرفع رصيده للنقطة 2 في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، فيما حقق منتخب البحرين النقطة الأولى في رصيده في المركز الرابع، قبل المباراة الثانية في المجموعة والتي تنطلق عصر اليوم، بين قطر وعمان.