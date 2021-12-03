معهد بحوث النباتات ينظم برنامج تدريبي حول ضمان خلو تقاوي البطاطس من الأمراض الفيروسية



أعلن معهد بحوث النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن برنامج تدريبي، لشباب الباحثين، بعنوان: " الإجراءات المتبعة لضمان خلو تقاوي البطاطس من الامراض الفيروسية "، وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وإشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بداية من يوم الاحد المقبل، بمقر المعهد.

وقال الدكتور اشرف خليل مدير المعهد ان البرنامج يتضمن عددا من الموضوعات، على رأسها: مقدمة عن الفيروس وبعض الامراض الفيروسية التي تصيب محصول البطاطس وكيف نميزها عن الاعراض الشبيهة بها، واكثار نباتات بطاطس خالية من الفيروس باستخدام تقنية زراعة الأنسجة النباتية.

واوضح مدير المعهد، ان الدورة التدريبية تتضمن أيضا كيفية الوقاية من الفيروسات فى مراحل انتاج التقاوي، ومراحل إنتاج تقاوي بطاطس معتمدة محليًا ممثلة من إحدى الشركات في مصر، بالاضافة إلى التطبيقات السيرولوجية فى الفحص المعملي للكشف فيروسات البطاطس المختلفة، والفحص المعملي باستخدام الطرق السيرولوجية المختلفة، فضلا عن تقنيات البيولوجيا الجزيئية فى الفحص المعملي للكشف فيروسات البطاطس المختلفة.

واشار إلى إنه من المقرر ان يشمل البرنامج التدريبي، الفحص المعملي باستخدام تقنيات البيولوجيا الجزيئية، واستعراض قرارات واليات اعتماد تقاوي بطاطس خالية من الامراض، وجراءات التفتيش الحقلي واعتماد تقاوي البطاطس المحلية ناتج زراعة الانسجة.

واكد خليل ان البرنامج بستهدف تدريب شباب الباحثين بالمعهد والمعاهد الاخري ذات الصلة سواء بمركز البحوث الزراعية، أو بالجامعات المصرية العامة والخاصة وكذلك تدريب مهندسي شركات القطاع الخاص والعام عن كيفيه إنتاج تقاوي بطاطس بتقنيه زراعه الانسجه خاليه من الأمراض الفيروسية.