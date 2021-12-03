تعرف على موعد عرض فيلم موسى عبر منصة شاهد

تصدر فيلم موسى قائمة تريندات محرك بحث جوجل منذ الأمس، وذلك بالتزامن مع عرضه اليوم على منصة شاهد vip، حيث أعلنت صفحة منصة شاهدة عبر الفيسبوك عن موعد عرض فيلم موسى عبر خدمتها شاهد vip.

موعد عرض فيلم موسى

وقالت منصة شاهد إنه تم عرض فيلم الخميس الموافق 2 ديسمبر 2021، أي تم عرض الفيلم منذ الأمس على شاهد vip.

حقق فيلم موسى بدور العرض السينمائي إيرادات تجاوزت 17 مليون جنيه، منذ طرحه في موسم عيد الأضحى المبارك منتصف أغسطس الماضي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار خيال علمي رومانسي حول شاب يقرر صناعة روبوت للانتقام من الأشرار في المجتمع، ما يتسبب له في صراعات.

والفيلم بطولة: كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، صلاح عبدالله، محمد جمعة، أسماء أبو اليزيد، صبري فواز، سارة الشامي، محمود حافظ، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من إخراج بيتر ميمي.