شاهد أول ظهور لشيرين عبد الوهاب بعد طلاقها من حسام حبيب

احتلت الفنانة شيرين عبد الوهاب قائمة الأكثر طلبًا على مؤشر بحث جوجل، وذلك تأكيدها لأنباء طلاقها، كذلك ظهرت لأول مرة دون طليقها حسام حبيب.

وفيما يلي نقدم لكم تفاصيل ظهور الفنانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة دون حسام حبيب بعد انفصالهما.

تفاصيل ظهور شيرين بعد إنفصالها عن حسام حبيب

ظهرت الفنانة شيرين عبدالوهاب داخل الأستديو، خلال تسجيل أحدث أغنياتها الجديدة "كلها غيرانة" دون الفنان حسام حبيب بعد أنباء طلاقهما.

كما نشر الملحن محمود أنور، صورة شيرين بالأستديو، عبر ستوري حسابه على إنستجرام، وعلق: "من كواليس التحضيرات لأغنية (كلها غيرانة) مع النجمة الجميلة شيرين عبدالوهاب".

قصة الملحن محمود أنور عبر انستجرام



وكانت الإعلامية نضال الأحمدية، قد أجرت لقاءً مسجلا مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، وسألتها "أنت الآن أصبحتي حرة؟"، فردت شيرين "أنا حرة".

وقالت شيرين، في لقائها أيضا: "أنا حاليًا ببني شيرين جديدة، وجاهزة بأي حاجة.. وأنا بقوى مش بضعف، والآن أنا لست مستعبدة ولا محتلة، ولن أقبل أن أكون هكذا مرة أخرى".

وكانت الإعلامية اللبنانية، قد أثارت حالة من الجدل، عقب إعلانها مزاعم طلاق الفنانة شيرين عبدالوهاب من زوجها الفنان حسام حبيب، حسبما زعمت، وكتبت عبر حسابها على "تويتر": "كل المعلومات عن طلاقات سابقة كانت كاذبة.. الطلاق وقع اليوم"، وأعادت الأحمدية نشر خبر الطلاق وكتبت: "شيرين طلقت حسام حبيب".

جدير بالذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب طرحت مؤخرا، أولى أغاني ألبومها الجديد، وهي بعنوان "كلها غيرانة"، وهو من كلمات الشاعر محمد مصطفى مالك، وألحان محمود انور، وتوزيع محمد مجدي، ووصل عدد مشاهداتها بعد طرحها عبر قناة شركة روتانا في موقع يوتيوب، إلى ما يزيد عن ٣ ملايين مشاهدة.