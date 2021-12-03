قبل مباريات الجولة السادسة عشر.. ترتيب الدوري الإسباني والهدافين

الفجر الرياضي
الدوري الاسباني
الدوري الاسباني
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يستعرض موقع الفجر الرياضي، جدول ترتيب الدوري الإسباني، وجدول هدافي الدوري قبل انطلاق مباريات الجولة السادسة عشر.


واحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.


وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني كالتالي:
1- ريال مدريد: 36 نقطة
2- أتلتيكو مدريد: 29 نقطة
3- ريال سوسيداد: 29 نقطة
4- إشبيلية: 28 نقطة
5- ريال بيتيس: 27 نقطة
6- رايو فاليكانو: 24 نقطة
7- برشلونة: 23 نقطة
8- أتلتيك بلباو: 20 نقطة
9- إسبانيول: 20 نقطة
10- أوساسونا: 20 نقطة
11- فالنسيا: 19 نقطة
12- فياريال: 16 نقطة
13 - سيلتا فيجو: 16 نقطة
14- ريال مايوركا: 16 نقطة
15- ألافيس: 14 نقطة
16- غرناطة: 12 نقطة
17- إلتشي: 12 نقطة
18- قادش: 12 نقطة
19- خيتافي: 10 نقاط
20 - ليفانتي: 7 نقاط


وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري الاسباني كالتالي:
1- كريم بنزيما 12 هدف
2 – فينيسيوس جونيور – 9 أهداف.
3 – ممفيس ديباي – 8 أهداف.
4 –خوانمي – 8 أهداف.
5– لويس سواريز – 7 أهداف
6 –خوسيلو – 7 أهداف.
7 – راؤول دي توماس – 7 أهداف
8– ميكيل أويارزابال – 6 أهداف.
9- ياجو أسباس – 6 أهداف.
10 – راداميل فالكاو – 5 أهداف.
11 – ويليان خوسيه – 5 أهداف
12 – رافا مير – 5 أهداف
13 – ألفارو جارسيا – 5 أهداف
14 – سانتي مينا – 5 أهداف
 

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