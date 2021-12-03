بعد فوز مانشستر يونايتد.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ14

الفجر الرياضي
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
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حقق فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزا ثمينا على حساب آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري يوم أمس الخميس على ملعب الأولد ترافورد.

سجل رونالدو هدفين لمانشستر يونايتد فيما سجل برونو فيرنانديز الهدف الثالث، بينما سجل ثنائية آرسنال اللاعب سميث روي ومارتن أوديجارد.

ويستعض الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوي الإنجليزي بعد 14 جولة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 14
1 تشيلسي، 33 نقطة.
2 مانشستر سيتي، 32 نقطة.
3 ليفربول، 31 نقطة.
4 وست هام، 24 نقطة.
5 آرسنال، 23 نقطة.
6 توتنهام، 22 نقطة.
7 مانشستر يونايتد، 21 نقطة.
8 ولفرهامبتون، 21 نقطة.
9 برايتون، 19 نقطة
10 ليستر سيتي، 19 نقطة.
11 كريستال بالاس، 16 نقطة.
12 برينتفورد، 16 نقطة.
13 أستون فيلا، 16 نقطة.
14 إيفرتون، 15 نقطة.
15 ليدز يونايتد، 15 نقطة.
15 ساوثهامبتون، 15 نقطة.
16 واتفورد، 13 نقطة.
18 بيرنلي، 10 نقاط.
19 نورويتش سيتي، 10 نقاط.
20 نيوكاسل يونايتد، 7 نقاط.


وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي:.
محمد صلاح، ليفربول، 13 هدفًا.
جيمي فاردي، ليستر سيتي، 9 أهداف.
دييجو جوتا، ليفربول، 8 أهداف.
ساديو ماني، ليفربول، 7 أهداف.
كريستيانو رونالدو، مانشستر يونايتد، 6 أهداف.
ميخائيل أنطونيو، وست هام، 6 أهداف
رافينيا، ليدز يونايتد، 6 أهداف.
إيمانويل دينيس، واتفورد، 6 أهداف.
برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 5 أهداف.
إيميل سميث روي، آرسنال، 5 أهداف.
سون هيونج مين، توتنهام، 5 أهداف.
برناردو سيلفا، مانشستر سيتي، 5 أهداف.
 

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