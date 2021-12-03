موانيء البحر الأحمر تتداول 448 شاحنة و659 طن بضائع عامة ومتنوعة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تداولت موانيء البحر الأحمر 659 طن بضائع عامة ومتنوعة و448 شاحنة و62 سيارة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة موانيء البحر الأحمر - في بيان اليوم الجمعة - أن حركة الصادرات شملت 399 طن بضائع عامة و213 شاحنة و17 سيارة ملاكي، فيما شملت حركة الواردات 260 طن بضائع عامة و235 شاحنة و45 سيارة ملاكي ويتواجد 12 سفينة على أرصفة الموانيء.

وأوضح البيان أن "ميناء سفاجا" استقبل السفينة PALTIC SARIT فارغة قادمة من اليمن لشحن فوسفات، والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 87 شاحنة و30 سيارة ملاكي، والسفينة الحرية بحمولة 45 شاحنة، والسفينة دليلة بحمولة شاحنة و14 سيارة ملاكي، والسفينة أمل بحمولة 73 شاحنة.

وأشار إلى أنه غادرت ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 110 شاحنات و16 سيارة ملاكي، والسفينة الحرية بحمولة 80 شاحنة، كما استقبل "ميناء نويبع" السفينة عمان فيما غادرته السفينة سيناء.

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