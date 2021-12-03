محافظة الجيزة تغلق ١٤ سنتر دروس خصوصية

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الإدارات التعليمية وشرطة المرافق وتوجيه حملات مكبرةلغلق مراكز الدروس الخصوصية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لما لها من أضرار على العملية التعليمية.

وفي ذلك الإطار تمكنت محافظة الجيزة، من غلق وتشميع ١٤ مركز للدروس الخصوصية بأحياء جنوب الجيزة والوراق والعمرانية ومدينة الحوامدية خلال أسبوع.

وفي حي جنوب، تم غلق وتشميع سنتر النجاح بشارع المدرسة بالمنيب وسنتر بشارع محمد السوهاجى وسنتر الأهلاوية بشارع صبري باشا وسنتر الفتح بشارع الكولدير.



أما في حي الوراق تم غلق وتشميع سناتر القمه ونور الايمان للدروس الخصوصيه بشارع ترعة السواحل أمام مدرسة عبد الله بن رواحه وسناتر المستقبل والمنتصر والحرمين بوراق الحضر ووراق العرب.



وفي مدينة الحوامدية تم غلق وتشميع سنتر الفضل بشارع المدرسة الحديثة وسنتر الأوائل بشارع الساحه وسنتر التميز بشارع مسجد ابويوسف، بالإضافة إلى سنتر نوبل بشارع صلاح الدين وسنتر المستقبل بابراج نصر الدين بالعمرانية.

وتم مصادرة الكراسي والمحتويات بالسناتر وايداع جميع المضبوطات مخازن الوحدات المحلية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.