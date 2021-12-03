ظافر العابدين: بحب مصر برشا والقاهرة احتضنتني

تحدث الفنان ظافر العابدين عن فيلم "غدوة" قائلا أن الفيلم يجسد صورة البيت العائلي بتونس وذلك من خلال ندوته ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته ال43.

وقال "العابدين" أن القاهرة ومصر احتضنته وأنه يحبها جدا ويعتبرها بلده الثانية.

و تابع ظافر العابدين متحدثا عن أول تجربة ٱخراجية له في فيلمه "غدوة" حيث اعتبره تحقيق لأمنية الإخراج التي كان يحلم لها.

فيلم "غدوة" من إخراج ظافر العابدين، وإنتاج تونس، وتدور أحداثه عن حالة حبيب الصحية التي تجمع بينه وبين ابنه من زواجه السابق أحمد، الذي يبلغ من العمر 15 عاما، لكن يؤثر الماضي السياسي لحبيب خلال سنوات الديكتاتورية في تونس على حاضره، فتنقلب الأدوار ويجبر أحمد على العناية والحفاظ على سلامة أبيه.

الفيلم هو أحد عروض السجادة الحمراء، ومدته 96 دقيقة، ومن المقرر أن تعقبه مناقشة عقب عرضه في الساعة الـ 6 مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا، وسيكون عرضه الثاني غدا الجمعة في الساعة الـ 9:30 مساء في سينما الزمالك 1، أما عرضه الثالث فهو يوم السبت 4 ديسمبر في الساعة الـ 8:30 مساء بمسرح النافورة.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم ٥ ديسمبر الجاري.