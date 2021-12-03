قناة السويس: تفريغ 97 سيارة و9 حفارات وتداول 16سفينه بموانئ بورسعيد



أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة التابعة لدولة بنما، ويبلغ طولها 192 مترا والغاطس8.8 متر وذلك لتفريغ 297 سيارة و9 حفارات بالميناء.





وذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ،في بيان لها اليوم /الجمعة/، أن موانئ بورسعيد سجلتدخول وخروج 16 سفينة، حيث شهد ميناءشرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 5 سفن.

ومن المنتظر وصول سفينتين، بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخولسفينتين حاويات.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئوعمليات التفريغ على الأرصفة.