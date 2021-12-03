ضمن حياة كريمة.. قافلة الأزهر الشريف الطبية تختتم فعالياتها بأسوان

اختتمت اليوم فعاليات القافلة الطبية التنموية الشاملة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (حياة كريمة) والتى انطلقت فى الفترة من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر الجارى.

وقد أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالدور البناء الذى يقوم به الأزهر الشريف برعاية فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب فى نشر وغرس قيم ومفاهيم الوسطية والتسامح والعفو والتكافل والتراحم بين أبناء المجتمع المصرى، وهو الذى يتوازى مع الدور المجتمعى والعمل على دعم الخدمات الجماهيرية للمواطنين، مؤكدًا على أنه تم تقديم كافة التسهيلات الإدارية من المحافظة لدعم القافلة الطبية الوافدة من جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد حسين المحرصاوى والتى ساهمت فى تقديم الخدمة العلاجية الشاملة مجانًا لقرى حياة كريمة وبعض المناطق السكنية الشعبية بمختلف المدن والمراكز.

ومن جانبه أوضح الدكتور إبراهيم السمادونى المشرف على قافلة الأزهر الشريف، بأن القافلة نجحت فى إجراء الكشف الطبى وتقديم الأدوية والخدمات اللازمة لمواطنى أسوان بحى السلام لمساكن متضررى السيول بالعلاقى، وأيضًا بمستشفى كوم أمبو المركزى، بالإضافة إلى منطقتى خور عواضة والسيل الريفى وذلك بإجمالي 2129 كشف طبى.

وأشار إلى أن قافلة الأزهر ضمت 50 من طاقم الأطباء والتمريض والفنيين والإداريين، بجانب العديد من التخصصات الطبية كالباطنة والجراحة العامة وجراحة التجميل والأطفال والأنف والأذن والحنجرة والعظام، كما تم تحويل بعض الحالات لإجراء العملية الجراحية اللازمة لها، وتوزيع الأدوية.

وأشار إبراهيم السمادونى بأنه تم بالتوازى مع ذلك تنفيذ بعض الجوانب التنموية والتوعوية والتي تضمنت تصميم جداريات جمالية بأسماء الأماكن التي عملت بها القافلة، وكذا تطبيق إستبيانات ومقاييس اجتماعية، علاوة على عقد ندوات توعوية لرواد القافلة عن التربية ومواجهة العادات السلبية، موضحًا بأنه تم أيضًا تنظيم العيادة الزراعية والتي شملت إقامة إرشاد حقلى لـ 51 حقل لمحاصيل المانجو، وكذا عمل برنامج تسميد ورى ومكافحة للنخيل والتمر هندى والليمون والتين والجوافة، علاوة على توزيع ٥١ عبوة مخصصات زراعية، مع عمل ندوة زراعية توعويه للمزارعين بعنوان: "مقاومة المحاصيل البستانية للتغيرات المناخية".

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