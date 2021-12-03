مواطن لـ السيسي: "نفسي في شقة ومدفعش إيجار".. والرئيس يرد

توك شو
السيسي
السيسي
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توقف  الرئيس خلال الجولة التفقدية اليوم الجمعة، بعدد من مشروعات شبكة الطرق الجديدة لتبادل التحية والحديث مع عدد من المواطنين والأسر الذين تصادف تواجدهم اثناء مروره، حيث استمع إلى طلباتهم.

 

وأعرب أحد المواطنين عن حبه للرئيس السيسي، قائلا: “حبيبي حبيبي.. ربنا يحميك ويحفظك، بحبك، وربنا ما يحرمنا منك".

ووجه الرئيس السيسي، سؤالا إلى أحد المواطنين يستقل دراجة بخارية مع ابناءه، قائلا: “نفسك في إيه”، فأجاب المواطن: “نفسي اطمن على معاليك”، فرد الرئيس: “أنا بخير طول ما أنتم بخير.. أنا تحت أمرك وخلي بالك من نفسك وولادك”.

وقال المواطن، مخاطبا الرئيس السيسي، “أقسم بجلالة الله، وحضرتك وزير دفاع كنت ببكي لما تقول خطبة”، وسأله الرئيس عن عمله، فأجاب: “شغال دليفيري في صيدلية”.

وسأله الرئيس السيسي، عن مكان سكنه، فأوضح المواطن، أنه يعيش في شقة إيجار بمنطقة الخصوص إيجارها 600 جنيه، ولديه 3 أبناء، مضيفا: “أمنية حياتي مدفعش إيجار نفسي في شقة، وورشة افتحها لابني من اللي تحت الكوبري وأدفع ايجارها”، فرد السيسي: “إن شاء الله نعملك كل حاجة حلوة”.

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مواطن لـ السيسي: "نفسي في شقة ومدفعش إيجار".. والرئيس يرد

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