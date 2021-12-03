مشاهدة مباراة سوريا وتونس اليوم يلا شوت الجديد في بطولة كأس العرب

لقاء قوي بين تونس وسوريا في الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر في المواجهة التي تجمع بين المنتخبين في إطار مباريات اليوم الثاني من جولات المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب المقامة في قطر بعدما قاد منذر الكبير مدرب نسور قرطاج بلاده لفوز ثمين وكبير على موريتانيا بخمسة أهداف لهدف بينما سقط المنتخب السوري بهدفين مقابل هدف من الإمارات بعد لقاء ماراثوني وهو ما يجعل كل الاحتمالات مفتوحة في هذا اللقاء نحو تقديم وجبة كروية دسمة خاصة أن منذر الكبير أكد في المؤتمر الصحفي أنه جاء من أجل الفوز بلقب البطولة العربية في نسختها العالية بصرف النظر عن غياب لاعبيه المحترفين علن البطولة خاصة في الدوريات الأوروبية.



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ومن المنتظر غياب علي معلول عن تشكيل تونس أمام سوريا للإصابة التي تعرض لها وحمزة المثلوثي لاعب الزمالك للإصابة بفيروس كورونا المستجد بينما سيلعب فرجاني ساسي نجم الدحيل القطري وسيف الدين الجزيريل لاعب الزمالك وفخر الدين بن يوسف نجم نادي بيراميدز في الدوري المصري والمتألق في الفترة الأخيرة على مستوى النادي وكأس العرب.



تشكيل تونس المتوقع ضد سوريا

في حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى

في خط الدفاع: ياسين مرياح وبلال العيفة ثنائي قلب الدفاع ومحمد أمين بن حميدة وجاسر الخميري

في خط الوسط: فرجاني ساسي نجم الدحيل القطري ومحمد علي بن رمضان لاعب الترجي وفخر الدين بن يوسف نجم بيراميدز

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري وحنبعل المجبري وفراس بالعربي



تشكيل سوريا المتوقع أمام تونس



حراسة المرمى: إبراهيم عالمة

خط الدفاع: يوسف محمد – ثائر كروما – مؤيد الخولي – ضياء الحق

خط الوسط: محمد عثمان - أوليفر قسكو – محمد العنز – عمرو جنيات

خط الهجوم: ورد السلامة – محمود البحر

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