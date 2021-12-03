وجه المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، التهنئة للشعب المصري على نجاح النسخة الثانية من معرض "إيديكس 2021"، مشيرا إلى أن المعروض من المركبات المدرعة المصرية في المعرض حجمه أكبر بكثير من النسخة الأولى؛ وهذا يعني امتلاكنا أحدث تكنولوجيا في هذا المجال.

وأضاف مرسي- خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج مصر تستطيع، المذاع عبر قناة "dmc"، اليوم الجمعة- أن الجهات المشاركة في معرض “إيديكس 2021” تؤكد رسالة استطاعة مصر في مجال التصنيع العسكري، موضحا أن الصناعات العسكرية المصرية وتنظيم هذا النوع من المعارض يعكسان حجم الأمان والقدرة في مصر.

ونوه وزير الدولة للإنتاج الحربي بأن علاقات مصر المتوازنة مع كل دول العالم ظهر في وجود عدد كبير من العارضين والزائرين بمعرض ايديكس، متابعا: " هدفنا الرئيسي أن ننتج كل ما تحتاجه القوات المسلحة والشرطة وهناك اتفاقية لإنتاج مدفعية ثقيلة ستعرض في ايديكس 2022".

وكشف توجه مصر لتصنيع المدفعية الثقيلة في مصانع الانتاج الحربي بمشاركة مصرية ليكون المنتج مصري 100%، لافتا إلى أن تصنيع المدرعة سينا 200 كانت بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمت في عامين فقط.