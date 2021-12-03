"الأرصاد" توجه تحذيرا لأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية إننا نشهد ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، موضحا أن الرياح الجنوبية- الغربية تعمل على ارتفاع طفيف في درجة الحرارة بمعدل درجة أو درجتين عن اليوم.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج مصر تستطيع، المذاع عبر قناة "dmc"، اليوم الجمعة، أن درجة الحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة تصل إلى 23 درجة مئوية، ومحافظات شمال الصعيد 24 درجة، وجنوب الصعيد 28 درجة مئوية، وذلك خلال فترات النهار مع سطوع الشمس.

وأشار إلى أن الطقس معتدل في فترات النهار، ولكن نتيجة الرياح الجنوبية- الغربية يكون هناك أتربة عالقة في الجو مثل الأسبوع الماضي؛ وهي ما تعمل على تقليل الرؤية الأفقية خلال ساعات النهار، مناشدا أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية بأنه يحذره من التعرض لهذه الأتربة خاصة ساكني المناطق المفتوحة والمدن الجديدة.

ونوه مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية بأنه سيكون هناك أثارة للرمال والأتربة على محافظات غرب البلاد مثل السلوم ومرسى مطروح.

