بيتكوين يهزم الصين.. وترتفع فوق 55 ألف دولار

تعافى تعدين البيتكوين من القمع الصيني وكأن شيئًا لم يحدث اتخذت الصين إجراءات صارمة ضد جميع عمليات تعدين العملات الرقمية في البلاد في وقت سابق من هذا العام، مما أدى فعليًا إلى إجبار جميع عمال تعدين البيتكوين على الخروج من البلاد. في حين أن الصين اعتادت أن تكون الدولة الأولى في العالم في تعدين البيتكوين، إلا أنها الآن لا تملك أي دخل تقريبًا هناك. نتيجة لذلك، تلقت Bitcoin ضربة قوية جدًا في سبتمبر من القمع الصيني.

ولكن منذ ذلك الحين، تعافى كل من تعدين البيتكوين وسعر BTC-USD كما لو لم يحدث شيء في الصين. على سبيل المثال، أفادت شركة Cryptoslate مؤخرًا أن معدل التجزئة والمبلغ الإجمالي للأموال المكتسبة من تعدين Bitcoin بلغ الآن مستويات قبل حملة الصين.

أين تقف الأمور مع BTC-USD تظهر الآن العديد من التقارير التي تفيد بأن عمال تعدين البيتكوين يزدهرون. هذا صحيح خاصة وأن العديد من المشغلين الصينيين انتقلوا إلى روسيا والولايات المتحدة وكازاخستان.

وفقًا لمجلة Cryptoslate وCoin Metrics، انخفضت صعوبة التعدين خلال أدنى مستوياتها بعد الحظر الصيني إلى 84.79 exahashes في الثانية (EH / s). هذا يعني أن العديد من عمال تعدين البيتكوين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى كانوا قادرين على إنتاج كميات أكبر بكثير من البيتكوين في عمليات التعدين الخاصة بهم.

ولكن الآن انتقل معدل التجزئة مرة أخرى إلى الآن عند 156.6 EH/s. حتى أنه ارتفع إلى 167.18 EH/s في 17 نوفمبر، وفقًا لـ Cryptoslate. في الواقع، اقتبس Cryptoslate تقرير نوفمبر من Kraken الذي يشير إلى أن معدل التجزئة قد يرتفع أعلى بكثير.

مع زيادة معدل التجزئة وصعوبة التعدين، يستغرق الأمر وقتًا أطول والمزيد من الكهرباء لتعدين نفس الكمية من Bitcoin كما كان من قبل. هذا يمكن أن يقلل الربحية ما لم يرفعوا نطاقهم بشكل مناسب.

لكن شيئًا غريبًا يحدث تشير تقارير Cryptoslate إلى أن المعدنين “يكسبون نفس المبلغ تقريبًا من المال الذي كانوا يكسبونه قبل الحظر”. ومع ذلك، لا تشير Cryptoslate إلى المكان الذي حصلوا فيه على هذه البيانات أو ما إذا كانت لديهم بعض الدراسات التي تدعم هذا الاستنتاج.

ومع ذلك، ذكرت مجلة Bitcoin Magazine أن عائدات التعدين “ارتفعت خلال الأشهر الخمسة الماضية، وعادت بالفعل إلى مستويات ما قبل الحظر، وهي قريبة من أعلى مستوياتها السابقة على الإطلاق”.تعافى تعدين البيتكوين من القمع الصيني وكأن شيئًا لم يحدث اتخذت الصين إجراءات صارمة ضد جميع عمليات تعدين العملات الرقمية في البلاد في وقت سابق من هذا العام، مما أدى فعليًا إلى إجبار جميع عمال تعدين البيتكوين على الخروج من البلاد. في حين أن الصين اعتادت أن تكون الدولة الأولى في العالم في تعدين البيتكوين، إلا أنها الآن لا تملك أي دخل تقريبًا هناك. نتيجة لذلك، تلقت Bitcoin ضربة قوية جدًا في سبتمبر من القمع الصيني.

ولكن منذ ذلك الحين، تعافى كل من تعدين البيتكوين وسعر BTC-USD كما لو لم يحدث شيء في الصين. على سبيل المثال، أفادت شركة Cryptoslate مؤخرًا أن معدل التجزئة والمبلغ الإجمالي للأموال المكتسبة من تعدين Bitcoin بلغ الآن مستويات قبل حملة الصين.

أين تقف الأمور مع BTC-USD تظهر الآن العديد من التقارير التي تفيد بأن عمال تعدين البيتكوين يزدهرون. هذا صحيح خاصة وأن العديد من المشغلين الصينيين انتقلوا إلى روسيا والولايات المتحدة وكازاخستان.

وفقًا لمجلة Cryptoslate وCoin Metrics، انخفضت صعوبة التعدين خلال أدنى مستوياتها بعد الحظر الصيني إلى 84.79 exahashes في الثانية (EH / s). هذا يعني أن العديد من عمال تعدين البيتكوين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى كانوا قادرين على إنتاج كميات أكبر بكثير من البيتكوين في عمليات التعدين الخاصة بهم.

ولكن الآن انتقل معدل التجزئة مرة أخرى إلى الآن عند 156.6 EH/s. حتى أنه ارتفع إلى 167.18 EH/s في 17 نوفمبر، وفقًا لـ Cryptoslate. في الواقع، اقتبس Cryptoslate تقرير نوفمبر من Kraken الذي يشير إلى أن معدل التجزئة قد يرتفع أعلى بكثير.

مع زيادة معدل التجزئة وصعوبة التعدين، يستغرق الأمر وقتًا أطول والمزيد من الكهرباء لتعدين نفس الكمية من Bitcoin كما كان من قبل. هذا يمكن أن يقلل الربحية ما لم يرفعوا نطاقهم بشكل مناسب.

لكن شيئًا غريبًا يحدث تشير تقارير Cryptoslate إلى أن المعدنين “يكسبون نفس المبلغ تقريبًا من المال الذي كانوا يكسبونه قبل الحظر”. ومع ذلك، لا تشير Cryptoslate إلى المكان الذي حصلوا فيه على هذه البيانات أو ما إذا كانت لديهم بعض الدراسات التي تدعم هذا الاستنتاج.

ومع ذلك، ذكرت مجلة Bitcoin Magazine أن عائدات التعدين “ارتفعت خلال الأشهر الخمسة الماضية، وعادت بالفعل إلى مستويات ما قبل الحظر، وهي قريبة من أعلى مستوياتها السابقة على الإطلاق”.

وسجلت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة إلى 2.62 تريليون دولار، وبلغ عدد العملات الرقمية في العالم 8666 عملة، وارتفع سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 0.23% ليصل إلى 56،796.86 دولار.