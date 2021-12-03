حسام موافي يقترح التبرع بأعضاء المحكوم عليهم بالإعدام

توك شو
حسام موافي
حسام موافي
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قال الدكتور حسام موافي، استشاري طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إنه لا يرى مانع من أن يقوم الشخص الذي صدر ضده حكم بالإعدام بعد الحصول على موافقة منه ومن عائلته بالتبرع بأعضائه.

وأضاف "موافي" خلال تقديم برنامجه "ربي زدني علمًا" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الجمعة أن هذا التصور من شأنه أن ينقذ زراعة الأعضاء في مصر.

وأشار إلى أنه قبل إصدار هذا القرار يجب أن نحصل على الرأي الشرعي والقانوني في هذه المسألة، مستطردًا "من يروج فكرة أن الأطباء قد يقتلون مريضًا من أجل أخذ أعضائه ده سيبوه للأفلام العربي وليس للطب".

ومن ناحية أخرى حذر استشاري طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، من تربية الحمام في المنزل لدى بعض الأشخاص الذين يعانون من تليف في الرئة، لأن تربيته قد يُزيد لدي بعضهم الإصابة.

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