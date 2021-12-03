بنك: 6 مليارات دولار حجم صفقات مصر بالمعرض الأفريقي للتجارة

قال السفير أحمد الفاضلى سفير مصر فى دولة جنوب إفريقيا إنه يجرى العمل حاليا على زيادة الاستثمارات المصرية فى جنوب إفريقيا عبر خطوات مختلفة، مشيرا إلى ان التبادل التجارى بين مصر وجنوب إفريقيا مازال يتراوح بين ١٠٠ مليون و٣٠٠ مليون دولار سنويا وهو رقم لا يرقى لمستوى الطموحات بين الدولتين.

وكشف إن “أفريكسيم بنك" ضخ تمويلات تجاوزت 5 مليارات دولار خلال خمس سنوات بموجب برنامج مخصص من البنك لدعم الشركات الكبرى فى إفريقيا.

وأضاف على هامش «المعرض الإفريقى للتجارة البينية 2021» أن اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية ستسهم فى تراجع تكلفة الجمارك بعد المضى قدما فى التصديق عليها من الدول الإفريقية حيث زيادة حجم التجارة سيفرض نشأة خطوط نقل مباشرة تخفف تكلفة إنتاج السلع وتصديرها من مصر للدول الإفريقية.

وكشف أيمن الزغبى رئيس قطاع تمويل التجارة البينية الإفريقية فى البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) ان احدى الشركات المصرية للكابلات والبنك سيقومان بزيارة لدولة تنزانيا الأسبوع المقبل لبدء تنفيذ مدينة صناعية بتكلفة ما يقرب من ٤٠٠ مليون دولار وتنفذ خلال فترة ثلاث سنوات وكذلك تفقد أعمال سد تنزانيا الذى يقام على يد شركة مصرية "السويدى إليكتريك"، والبنك يعمل حاليا على دعم الاستثمارات المصرية للتوسع فى إفريقيا.