"الدفاع الشرعي ومفهوم الإرهاب في القانون الدولي المعاصر".. رسالة دكتوراه للباحث محمد عابدين

حصل الباحث محمد محمود عبد الله محمد عابدين، على درجة الدكتوراه في موضوع الدفاع الشرعي ومفهوم الإرهاب في القانون الدولي المعاصر، وذلك من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية.



وكانت الرسالة تحت إشراف الدكتور إبراهيم أحمد خليفة، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي العام، كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، وقد تشكلت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من الدكتور مصطفى أحمد فؤاد، أستاذ القانون الدولي العام وعميد كلية الحقوق جامعة طنطا سابقا" ونائب رئيس جامعة طنطا سابقا"، والدكتور إبراهيم أحمد خليفة، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي العام، كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، والدكتور أبو الخير أحمد عطية، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي العام وعميد كلية الحقوق جامعة المنوفية سابقا.