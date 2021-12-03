عمرو أديب: "أنا آسف.. الأسعار هتفضل تزيد في 2022"

علق الإعلامي عمرو أديب على تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات شبكة الطرق والمحور الموازي لطريق القاهرة- السويس، ولقائه مع المواطنين قائلًا:" حوار الرئيس مع المهندسين أو المواطنين كان حول قضية التشغيل"، مشيرا إلى أن المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة ساعدت على إيجاد فرص عمل للمواطنين.

وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة " mbcمصر" إن الرئيس السيسي استلم الدولة ونسبة البطالة 14% وحاليا أصبحت 7%، وفي نقصان مستمر، لافتا إلى أنه يوجد 2.5 مليون متعطل و68% منهم من سن 15 إلى 29 سنة أى عمر العمل.

وشدد الإعلامي على ضرورة أن تكون قضية التشغيل قضية رقم 1، وتعطي الدولة حوافز للقطاع الخاص كون القطاع العام غير قادر على تشغيل المواطنين.

وتابع: "يجب أن يكون الضمير العام في الدولة مهتم جدا بالتشغيل، كما أنه يجب زيادة الرواتب بسبب ارتفاع نسبة التضخم والأسعار"، معقبا: "معلش أنا أسف الأسعار هتفضل كده بتزيد في 2022، و2023".