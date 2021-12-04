موعد مباراة ميلان ضد ساليرنيتانا اليوم السبت الدوري الإيطالي

ميلان
ميلان
Advertisements

يواجه فريق اي سي ميلان نظيره فريق ساليرنيتانا، في المباراة الذي ستجمعهم مساء اليوم، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.


موعد مباراة ميلان ضد ساليرنيتانا اليوم السبت الدوري الإيطالي
ستنطلق صافرة المباراة النارية يوم 4 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة
السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة.
السابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة
الثامنك مساءًا بتوقيت أبوظبي.


القناة الناقلة لمواجهة ميلان ضد ساليرنيتانا
سيذاع اللقاء مباشرة على قناة اليوتيوب الخاصة بالدوري الإيطالي.


موقف فريق اي سي ميلان الحالي بالدوري الإيطالي
يخوض فريق ميلان اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في قائمة ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 35 نقطة، بينما يحتل فريق ساليرنيتانا قاع الترتيب برصيد 8 نقاط.
 

ميلان ساليرنيتنا اخبار الرياضة الاخبار الرياضية الدورى الايطالى
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. موسيماني يصدم حارس الأهلي بهذا القرار

بعد أزمة كليب "شيماء".. نشوى مصطفى توجه رسالة للشباب

تصريح قوي من المفتي بشأن خادمات المنازل: لسن ملك يمين (فيديو)

موسيماني يطيح بـ 5 لاعبين من الأهلي

رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل الاجتماعي في أحدث ظهور

بوادر أزمة نارية بين المصري وريفرز النيجيري قبل موقعة الإياب في الكونفدرالية

والد النني يحسم مستقبل نجله مع أرسنال بتصريح مثير

نجم الزمالك السابق يفتح النار على كيروش: طريقة منتخب مصر عشوائية

ads