يواجه فريق اي سي ميلان نظيره فريق ساليرنيتانا، في المباراة الذي ستجمعهم مساء اليوم، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.



موعد مباراة ميلان ضد ساليرنيتانا اليوم السبت الدوري الإيطالي

ستنطلق صافرة المباراة النارية يوم 4 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة

السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة.

السابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة

الثامنك مساءًا بتوقيت أبوظبي.



القناة الناقلة لمواجهة ميلان ضد ساليرنيتانا

سيذاع اللقاء مباشرة على قناة اليوتيوب الخاصة بالدوري الإيطالي.



موقف فريق اي سي ميلان الحالي بالدوري الإيطالي

يخوض فريق ميلان اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في قائمة ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 35 نقطة، بينما يحتل فريق ساليرنيتانا قاع الترتيب برصيد 8 نقاط.

