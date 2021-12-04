عمر كمال: نفيت كل التهم الموجهة ليا أمام "الموسيقيين".. ومستني نتيجة التحقيقات

الفجر الفني
عمر كمال
عمر كمال
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قال مؤدي المهرجانات عمر كمال،  أنه تم التحقيق معه فى النقابة عن ما نُسب إليه من تهم لإساءته لمصر خلال حفلته الأخيرة فى المملكة العربية السعودية.

أكد في فيديو عبر حسابه الرسمي بفيسبوك، أنه تم نفى كل التهم الموجهة إليه من نقابة المهن الموسيقية.

وأضاف: "طلبت التحقيق معى فى النقابة وقطعت حفلاتى فى الخارج وعدت إلى مصر، وكلمت النقابة والناس المحترمة استجابت ونزلت للتحقيق، وأنا قدمت كل ما يثبت أنه لا علاقة لي بالاتهامات التى نسبت ليا لا فعلا ولا كتابة، والناس فى النقابة تفهموا وجهة نظرى".

وأكد كمال: "أنا فى انتظار نتيجة التحقيق، وكل الشكر للناس اللى وقفت جنبى وكل الشعب المصرى إخواتى وحبابيبى، وشكرا للنقابة على استجابتها للتحقيق معايا، وأنا استحالة أسيء لبلدى أو أقول حاجة زى كده".

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