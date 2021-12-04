فاتن موسى: مصطفى فهمى مطلوب غدا فى واقعة احتباسي

كشفت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، أن طليقها الفنان مصطفى فهمى، مطلوب فى جلسة تحقيق، غدا الأحد، فى واقعة حبسها باستعمال أفراد لا تعرفهم فى تخويفها وترويعها داخل شقتها.

وقالت عبر حسابها على "إنستجرام"، فى بيان لها: "مصطفى فهمى مطلوب يوم الأحد الموافق 5 ديسمبر فى واقعة احتباسى باستعمال أفراد لا أعرفها واستعمال حارسى العقار فى تخويفى وترويعى.. وأكتفى بهذا القدر".



وأضافت: "ولمن يسأل لماذا لم أغير اسم المستخدم إلى فاتن موسى فقط كما في البروفايل، فأنا أعمل جاهدة على هذا الأمر وأتابعه منذ مدة، إلا أنه وبحسب قوانين إنستجرام الاسم يعتمد كما تم توثيقه فى Verification ويحتاج إجراءات معينة حتى يتم التغيير".