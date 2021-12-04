فاتن موسى: مصطفى فهمى مطلوب غدا فى واقعة احتباسي

الفجر الفني
فاتن موسى ومصطفى
فاتن موسى ومصطفى فهمي
Advertisements

 

كشفت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، أن طليقها الفنان مصطفى فهمى، مطلوب فى جلسة تحقيق، غدا الأحد، فى واقعة حبسها باستعمال أفراد لا تعرفهم فى تخويفها وترويعها داخل شقتها.

 

وقالت عبر حسابها على "إنستجرام"، فى بيان لها: "مصطفى فهمى مطلوب يوم الأحد الموافق 5 ديسمبر فى واقعة احتباسى باستعمال أفراد لا أعرفها واستعمال حارسى العقار فى تخويفى وترويعى.. وأكتفى بهذا القدر".


وأضافت: "ولمن يسأل لماذا لم أغير اسم المستخدم إلى فاتن موسى فقط كما في البروفايل، فأنا أعمل جاهدة على هذا الأمر وأتابعه منذ مدة، إلا أنه وبحسب قوانين إنستجرام الاسم يعتمد كما تم توثيقه فى Verification ويحتاج إجراءات معينة حتى يتم التغيير".

الإعلامية فاتن موسى أزمة مصطفى فهمي طلاق منوعات
Advertisements

الأكثر قراءة

ريال مدريد يحدد صفقات الميركاتو

القناة الناقلة لمباراة مصر والسودان اليوم السبت في كأس العرب

تشكيل مصر المنتظر ضد السودان اليوم السبت في كأس العرب

أول صفقة في الزمالك بعد عودة مرتضى منصور

سمية الألفي تكشف قصة حب فاروق الفيشاوي لليلى علوي

حكم المساواة بين الرجل والمرأة في المواريث.. رجال دين يوضحون "للفجر"

قبل مواجهة السودان...ترتيب مجموعة مصر في كأس العرب

سيرين عبد النور تكشف موقفا طريقا بين زوجها والنجم تامر حسني

ads