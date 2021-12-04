سيرين عبد النور تكشف موقفا طريقا بين زوجها والنجم تامر حسني

الفجر الفني
سيرين عبد النور وأبلة
سيرين عبد النور وأبلة فاهيتا
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ذكرت الفنانة سيرين عبد النور، موقفا محرجا حدث بين زوجها فريد رحمى والنجم تامر حسنى خلال زيارته للبنان، ودعته على العشاء وحينها سألها تامر عن اسم زوجها فأخبرته بأنه "فريد".

وأشارت خلال لقائها في برنامج "أبلة فاهيتا في الدوبلكس" المذاع على قناة  on،  أن تامر حسني نسى الاسم مرات عديدة وفى كل مرة تقول له "زوجى اسمه فريد".

وأشارت: "أنا قولت له تذكر فريد الأطرش حتى لا تنسى، وحين وصل تامر إلى المطعم وقابل زوجها قال له: أهلا أستاذ عبد الحليم".

 

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سيرين عبد النور تكشف موقفا طريقا بين زوجها والنجم تامر حسني

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