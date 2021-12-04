خبير بـ "التخطيط العمراني" عن مشروعات الطرق: السيسي أبهرنا بفكره

توك شو
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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أشاد الدكتور هاني أبو العلا، أستاذ جغرافية العمران ونظم المعلومات الجغرافية بجامعة الفيوم، بالمشروع القومي الرئاسي لإنشاء شبكة طرق قوية تربط جميع محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن خطة تنفيذ الطرق تؤكد أن الرئيس السيسي يمتلك فكر أكاديمي متميز "أبهرنا به"، مؤكدا أن الطرق  صانعة العمران.

وأضاف الدكتور هاني أبو العلا في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  جولات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروعات الطرق تدل على أهمية القيادة السياسية للارتقاء الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الحمل على الطرق وتقليل الزحام.

وتابع أستاذ جغرافية العمران، خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة تقربنا من الجمهورية الجديدة، مشيدا بسرعة الانتهاء من مشروعات الطرق بعد أن كان المواطن يعاني طيلة السنوات الماضية من سوء حالة الطري وبطء تنفيذ المشروعات، لافتا أن الطريق الإقليمي الدائري أصبح شريان جديد ومتنفس يدل على مدى وعى القيادة السياسية بأهمية الطرق.
 

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