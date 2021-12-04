خبير تخطيط يوضح أهمية المحور الجديد الموازي لطريق “القاهرة - السويس”

قال الدكتور هاني أبو العلا، أستاذ جغرافية العمران ونظم المعلومات الجغرافية بجامعة الفيوم، إن المحور الجديد الموازي لطريق “القاهرة/ السويس” سيخفف المعاناة عن المواطنين التي ظلت طيلة السنوات الماضية، بالإضافة إلى تخفيف الحمل على الطرق وتقليل الزحام.

وأضاف الدكتور هاني أبو العلا في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، خطة تنفيذ الطرق تؤكد أن الرئيس السيسي يمتلك فكر أكاديمي متميز "أبهرنا به"، مؤكدا أن الطرق صانعة العمران، مشيرا إلى أن جولات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروعات الطرق تدل على أهمية القيادة السياسية للارتقاء الخدمات المقدمة للمواطنين.



وتابع أستاذ جغرافية العمران، خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة تقربنا من الجمهورية الجديدة، مشيدا بسرعة الانتهاء من مشروعات الطرق بعد أن كان المواطن يعاني طيلة السنوات الماضية من سوء حالة الطرق وبطء تنفيذ المشروعات، لافتا أن الطريق الإقليمي الدائري أصبح شريان جديد ومتنفس مروري يدل على مدى وعى القيادة السياسية بأهمية الطرق.