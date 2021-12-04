محافظ أسيوط: "حياة كريمة" مبادرة وطنية شاملة هدفها خدمة المواطنين

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، هي مبادرة وطنية شاملة تعمل على تنمية الريف المصري والقرى، ولها أهداف ومحاور كثيرة كلها تصب في صالح الوطن والمواطنين.

وأضاف عصام سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن الكباري التي تم إنشائها ويجري إنشائها أيضا تساهم في السيولة المرورية على الطرق في المحافظات والمدن، وكذلك تعمل على الربط بين القرى وبعضها بشكل كامل.

وتابع إنه تفقد برفقة اللواء محمد مصطفى، رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، أعمال تنفيذ مجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية ونقطة الإسعاف بقرية الكودية التابعة لمركز ديروط، وذلك ضمن المشروعات التي ينفذها جهاز تعمير الوادي الجديد بقرى مركز ديروط، ضمن القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.